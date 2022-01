Giordano: “Azzurri dominano a Bologna! Napoli inferiore all’Inter? Vi dico la mia”

Il noto giornalista, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sull’attuale periodo di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli, Spalletti ed i calciatori devono essere lasciati in pace! Hanno bisogno di lavorare in serenità per raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli azzurri hanno il dovere di centrare una delle prime quattro posizioni, non vedo perchè escludere proprio la prima! Il campionato è ancora molto lungo e nulla vieta ai tifosi di sognare. Quando torneranno sia Osimhen che Koulibaly, il Napoli potrebbe riprendersi ciò che si è preso la sfortuna. Gli uomini di Spalletti sono una grandissima squadra e, per me, non hanno davvero nulla da invidiare all’Inter che però resta la favorita.

Il Napoli ieri a Bologna ha dominato per lunghi tratti della gara! Solo gli ultimi 10 minuti hanno lasciato un po’ a desiderare ma, per loro fortuna, la partita non si è riaperta. Ho apprezzato moltissimo le giocate di Zielinski e Fabian, ieri sembravano davvero di un’altra galassia“.