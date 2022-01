Brovarone: “Napoli-Fiorentina? Grande sfida tra presidenti! Vi dico la mia sul match”

Il noto agente, Bernardo Brovarone, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla sfida tra Napoli e Fiorentina di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Italiano e Dionisi, prima dell’arrivo di Spalletti, erano stati molto seguiti dal Napoli. Sono due allenatori giovani e di belle speranze, entrambe stanno dimostrando di avere la stoffa giusta per affermarsi in Serie A. Possono ancora migliorare, questo è certo, a volte infatti mi sembra che abbiano un comportamento troppo estremista.

Tra Commisso e De Laurentiis c’è grande feeling! Sono due grandi presidenti anche se il primo, ha ancora qualcosa da imparare. Quella di questo pomeriggio sarà una gran bella sfida sotto tutti i punti di vista“.