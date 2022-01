Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Napoli Francesco Montervino ha affrontato diversi temi tra cui l’addio di Lorenzo Insigne. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non è giusto che un campione come Lorenzo vada a cercare fortuna in un altro paese, ne perde il Napoli ed il calcio italiano. Ho sempre sperato che non accadesse, ma ci dobbiamo accontentare che lui non abbia ascoltato sirene da altre realtà, ad esempio italiane”.