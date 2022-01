Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Sognodelcuore.com.



“Per me Osimhen è guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi col gruppo. Non posso dirvi quando lo rivedremo in campo, questo dipende dal suo iter e dalle sue sensazion, non gioca dal 21 novembre”.

“Fino al 31 marzo indosserà la mascherina protettiva. È l’unico calciatore al mondo che giocherà con tutte quelle viti in volto. Possiamo dire di aver fatto un vero e proprio miracolo”.