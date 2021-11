Perinetti: “Il Napoli è candidato alla vittoria finale. Rinnovo Insigne? Vi spiego”

Giorgio Perinetti è stato intervistato dai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il dirigente del Siena ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha avuto la costanza di puntare su un gruppo forte e non ha venduto i suoi giocatori. Spalletti ha dato concretezza e il Napoli è candidato alla vittoria finale. L’Inter ha perso 2 giocatori forti ma li ha rimpiazzati con Correa e Dzeko. Il Milan continua a proporre un gioco redditizio con continuità. Se la giocheranno tutte e 3, il Napoli lo vedo molto quadrato e più abituato a reggere la pressione a livello emozionale. Sarà un bel campionato

Rinnovo Insigne? Spalletti sta gestendo molto bene questa situazione. Ovviamente il capitano vorrebbe restare a Napoli ma ha l’età, l’esperienza e la maturità per gestire questa situazione anche in caso di mancato accordo. All’estero tutto questo scalpore non succede. Insigne farà il suo dovere, è un professionista. Il Napoli cercherà di convincerlo alle sue condizioni”.