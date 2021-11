Mazraoui: “Stiamo trattando il rinnovo con l’Ajax ma non è semplice. Vi spiego la mia volontà”

Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax, sembra essere finito nel mirino del Napoli come rinforzo per gennaio. Lo stesso calciatore marocchino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni dei media olandesi: “Stiamo trattando il rinnovo di contratto, ma più passa il tempo e più risulta difficile raggiungere un accordo. Io sono disposto a rinnovare, ma la sola volontà non basta. Sono qui da tantissimi anni e ho detto anche che per questo motivo c’è in me anche la tentazione di provare qualcosa di diverso“.