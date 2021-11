Marolda: “Stimo Spalletti ma è sua la colpa del pareggio in Napoli-Verona, vi spiego”

Il noto giornalista, Francesco Marolda, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul pareggio al Maradona tra Napoli e Verona. Queste le sue parole: “Stimo molto Spalletti ma, a mio avviso, non puoi fare i cambi solo nei minuti finali guardando come sta procedendo la gara! E’ un errore grave che va sottolineato. Un pareggio con una squadra in forma come il Verona ci può stare ma non so davvero cosa gli sia preso. Molto spesso il nuovo tecnico del Napoli ci ha abituato a fare cambiamenti radicali anche all’intervallo. Domenica mi ha dato l’impressione di volersi consegnare completamente alla compagine scaligera“.