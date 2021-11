Marcolin: “Mi rivedo molto in Fabian Ruiz! Politano? Vi dico la mia sulla mancata convocazione”

L’ex calciatore ed opinionista di Dazn, Dario Marcolin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri ed in particolare di Politano e Fabian Ruiz. Queste le sue parole: “Politano non è stato convocato di nuovo da Mancini. Per quella posizione il commissario tecnico gli ha preferito Berardi sin dal primo momento. Ha fatto una scelta ben precisa e purtroppo Politano non rientra tra le sue scelte.

Fabian? Mi ricorda molto me quando giocavo! C’è una grossa differenza però, con l’arrivo di Anguissa ha meno campo da coprire in fase difensiva ed è per questo che ama cambiare molto spesso posizione. Anche in zona goal riesce a farsi trovare sempre pronto, qualità che io non avevo ai miei tempi“.