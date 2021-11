Giordano: “Insigne via solo per una big europea! VAR? Vi dico la mia sul rigore non fischiato ad Osimhen”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Contro il Verona il Napoli avrebbe dovuto avere un rigore sacrosanto! Ci sta che Ayroldi non l’abbiamo visto in diretta, l’azione è veloce ed aveva molti uomini d’avanti, ma non che non l’abbia visto il VAR. Introdurrei anche una chiamata a disposizione per ogni squadra solo così il direttore di gara ed i suoi assistenti potrebbero svegliarsi. Oppure in alternativa scegliere gli uomini VAR, figure differenti rispetto ai veri e propri arbitri, addestrati solo ed esclusivamente per guardare il monitor ed intervenire al momento giusto.

Insigne? La situazione continua ad essere molto complicata! A mio avviso non si sbloccherà niente nemmeno durante la sessione di calciomercato invernale. Per come stanno le cose comunque il capitano del Napoli deve scegliere solo una squadra top in Europa. Certo è che ambientarsi a 31 anni in una realtà completamente nuova sarebbe davvero complicato. Dal punto di vista umano poi, nessuna città sarà mai in grado di sostituire il luogo che lo ha cresciuto come uomo e come calciatore.

Non è assolutamente detto poi che se dovesse andare via Insigne arriverà un suo clone. Boga è stata un ipotesi all’epoca ormai tramontata da tempo. Per il ruolo die sterno sinistro invece, Mandava è da sempre il più seguito dallo staff partenopeo“.