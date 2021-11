Altobelli: “Pareggio col Verona giusto! Vi spiego cosa manca al Napoli”

L’ex calciatore, Alessandro Altobelli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sull’attuale momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Il grande periodo di forma del Verona ed il calo fisico del Napoli hanno contribuito ad offrire una partita non del tutto esaltante. Gli azzurri da sempre soffrono questo tipo di squadre ed è per questo motivo che, ripeto da anni, che ai partenopei manca un calciatore con tanta personalità che risolve questo tipo di partite. Forse nell’ultimo match il Napoli avrebbe meritato qualcosina in più ma può comunque accontentarsi del pareggio. 10 vittorie in 12 partite non è assolutamente un risultato da buttar via“.