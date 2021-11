Cesari: “Contatto Gunter-Osimhen era rigore, vi spiego perchè”

L’ex noto arbitro, Graziano Cesari, nel corso della trasmissione Pressing ha fatto il punto sui dubbi episodi arbitrali che hanno contraddistinto Napoli-Verona! Queste le sue parole: “Clamoroso errore di Ayroldi nel secondo tempo. Il direttore di gara, in aria di rigore, fischia fallo di Osimhen per un sospetto contatto su Gunter.

Era calcio di rigore! Il fallo del nigeriano è inesistente dato che, l’attaccante del Napoli, sposta il pallone di esterno destro togliendolo dalla disponibilità del difensore scaligero. Anche se in maniera non voluta, Gunter perde l’equilibrio e frana sull’ex Lille. Questo era netto rigore e non fallo di Osimhen“.