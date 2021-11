CdS, Sconcerti: “Napoli forte ma un po’ stanco! Osimhen a secco da quattro match, vi spiego cosa manca”

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto nel suo editoriale sul Corriere della Sera per dire la sua sul Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Gli azzurri mi sono sembrati un po’ stanchi ieri con il Verona! Rispetto all’inizio del campionato infatti dove gli uomini di Spalletti hanno segnato 18 goal nelle prime sette, adesso si sono fermati a 5 nelle ultime cinque. Osimhen resta determinante e continua a migliorare sempre più ma anche lui non riesce ad andare a segno da 4 turni.

A mio avviso manca qualche cambio di qualità! La sfida con le milanesi sarà ardua e l’Inter ieri ha dimostrato di non meritare i sette punti di distacco da Milan e Napoli“.