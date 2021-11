L’ex calciatore del Napoli Massimo Agostini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri. Queste le sue parole:

“Il Napoli è la squadra che sta dimostrando maggiore continuità insieme al Milan. Sono curioso di vedere cosa succederà a gennaio quando i rossoneri perderanno tre giocatori e gli azzurri due, ma fino ad allora credo che nessuna delle due mollerà. Una delle qualità del Napoli sta nel non prendere gol. Centravanti in assenza di Osimhen? Dipende da come vuole giocare Spalletti, se con il falso nove o con un attaccante di riferimento (Petagna). Penso che se Mertens è quello che ben conosciamo, la prima scelta dopo Osimhen è lui. Ma ritengo che bisogna avere fiducia anche in giocatori come Zielinski”.