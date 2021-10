Gianni Di Marzio: “Napoli da scudetto, domani a Salerno sarà un’imboscata”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte alla vigilia del match contro la Salernitana. Queste le sue parole: “Questo Napoli è da scudetto. Domani a Salerno sarà come un’imboscata, bisogna giocare come se fosse una partita di Champions. Gli azzurri sono in forma sotto tanti aspetti e ci sono tanti calciatori che mi hanno impressionato. Uno su tutti è Rrahmani, ma io punto molto su Mertens che rappresenta una sicurezza. Osimhen? Al momento è infermabile, è diventato un trascinatore e ha imparato anche a palleggiare con i compagni”.