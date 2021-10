Nel pre partita di Napoli-Bologna l’esterno rossoblu Lorenzo De Silvestri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Le sue parole: “Siamo una squadra di qualità, la scorsa partita ci ha lasciato note positive quindi c’è consapevolezza. Ho coperto tanti ruoli in carriera e posso fare sia terzino basso che esterno alto, devo essere concentrato in difesa e dare appoggio in attacco”.