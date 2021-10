Zazzaroni: “Anguissa che colpo! Napoli-Bologna? Vi dico la mia sul match”

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul Napoli e sul prossimo match contro il Bologna. Queste le sue parole: “Anguissa è stato un gran colpo di fortuna per il Napoli! Con lui la squadra ha molto più equilibrio, un altro pianeta rispetto a Bakayoko che, la scorsa stagione, aveva i suoi stessi compiti.

Fabian Ruiz è tornato ai livelli della prima stagione in azzurro. Anche se pare essere sfuggito ai più le sue prestazioni sono di assoluto livello, quasi mi ricorda Jorginho. Questo Napoli per precisione tattica mi sembra quasi superiore a quello di Sarri, magari non così divertente. Il Bologna potrebbe essere la preda perfetta per gli uomini di Spalletti, alternano grandi prestazioni ad altre meno brillanti. Il vero problema è che in attacco non ci sono alternative ad Arnautovic“.