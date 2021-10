Di Marzio: “Koulibaly è tra nella top 3 d’Europa! Vi dico la mia su Milan e Napoli”

L’ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla sfida tra Napoli e Milan per il titolo ma non solo. Queste le sue parole: “Koulibaly è tra i migliori tre d’Europa! La sua assenza, così come quella di Osimhen, sarà pesantissima a gennaio. Spalletti ha una squadra che lo segue e lo rispetta, questo si è visto anche negli ultimi match quando gli azzurri hanno dovuto cambiare modulo a gara in corso. Il Milan invece, oltre ad un ottimo Pioli, può contare sulla leadership indiscussa di Ibrahimovic.

Non so chi riuscirà a spuntarla, il campionato è ancora molto lungo! Sicuramente il Napoli è molto cresciuto anche dal punto di vista delle consapevolezza. A Roma ho molto apprezzato la tenacia dei partenopei, anche se sapevano che non sarebbe stato facile, fino all’ultimo hanno cercato di non subire nulla per portare a casa il pareggio“.