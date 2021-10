Criscitiello: “Spalletti ed il suo Napoli possono puntare al titolo! Massa? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Michele Criscitiello, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per il suo speciale editoriale. Queste le sue parole: “Le espulsioni a Mourinho e Spalletti sono frutto solo della manie di protagonismo di un permaloso Massa. Non capisco come sia possibile che l’AIA designi, per match importanti come questo, arbitri che sono stati già sospesi. Sarei davvero curioso di sapere quale rimborso si assegnerà per la trasferta da Imperia a Roma.

Il Napoli di Spalletti ha confermato ieri di poter dire la sua fino alla fine per lo scudetto! Pareggiare in casa della Roma dopo il dramma della squadra di Mourinho in Europa League, non è cosa da tutti. I partenopei avrebbero potuto sia vincerla che perderla ed è per questo che il pareggio è sicuramente il risultato più giusto per entrambe le squadre“.