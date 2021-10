Di Lorenzo: “Siamo contenti, abbiamo imposto il nostro gioco nonostante il pareggio. Vi spiego come ci siamo difesi dai loro attacchi”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Napoli: “Per quanto riguarda la fase di spinta adottiamo diversi sistemi. Delle volte resto indietro mentre in altre avanzo io e resta Mario Rui dietro. Oggi partita difficile ma siamo contenti della prestazione, anche se c’è un po’ di rammarico. Di sicuro è un buon pareggio che dà continuità ai risultati. Non abbiamo neanche preso gol quindi è un bene. Noi sappiamo di essere una grande squadra e avere tanta qualità quindi affrontiamo sempre la partita nel modo giusto. Difficoltà contro l’attacco della Roma? Sapevamo che erano molto bravi con i contropiedi ma noi siamo stati forti e abbiamo limitato i loro attacchi. Hanno giocatori giovani e con buone gambe, abbiamo fermato i giallorossi a centrocampo. Eredità di Maggio? È un po’ pesante, sono felice dei suoi complimenti e lo ringrazio. Rispetto all’anno scorso siamo cresciuti in consapevolezza e il mister ci ha dato una grande forza e fiducia. Cerchiamo come sempre di fare la partita e di imporre il nostro gioco, penso che oggi ci siamo riusciti”.