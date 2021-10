Roma-Napoli, Lo Monaco: “Se giocassero gli allenatori, Spalletti surclasserebbe Mourinho”

Mai banale quando viene chiamato in causa in qualche intervista, l’ex ds del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato così della partita tra Napoli e Roma di domenica a Radio Kiss Kiss Napoli:” Se la partita la giocassero davvero gli allenatori Spalletti butterebbe i pali addosso a Mourinho. Stiamo parlando di un 6 contro un 9 e il 9 è chiaramente Spalletti. L’allenatore si distingue per la capacità di esprimere lavoro in campo e in questo Mourinho non eccelle”.