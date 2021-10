Mirabelli: “Il Napoli deve fare i conti con la squadra di Pioli per lo scudetto!”

Nel corso di un’intervista a TMW Radio l’ex ds del Milan ha parlato della squadra rossonera di mister Pioli e della lotta per lo scudetto proprio con il Napoli: “Milan in Champions? Non ha raccolto quanto meritava. Ci sono stati arbitraggi sfortunati. Oggi il Milan ha zero punti in Champions, ma contro Liverpool e Atletico meritava di più. Ieri non è stata una gara all’altezza degli standard del Milan, ma mancavano tantissimi giocatori e c’era la fatica della gara contro il Verona. Farei comunque un plauso al Milan, finché la matematica non decreterà l’eliminazione dalla Champions può fare punti e ha dimostrato di potersela giocare con le grandi”

“Come vedi la squadra in campionato? Da quando Pioli ha preso il Milan, ha dato una grande identità alla squadra, ha fatto risultati importanti e credo potrà togliersi soddisfazioni anche in campionato. Inter e Napoli dovranno fare i conti col Diavolo”