Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita degli azzurri contro il Legia. Le sue parole: “Giocando il giovedì in Europa League le squadre hanno pochissimo tempo per recuperare in vista del campionato. E’ vero che molti la ritengono una competizione minore ma è utile per valutare la condizione di quei calciatori che non sempre partono da titolari. Spalletti non parla di titolari e riserve e così facendo valorizza tutta la sua rosa”.