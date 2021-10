Zamparini: “Osimhen come Cavani! Spalleti è l’uomo giusto ma faccio una richiesta ai tifosi”

L’ex presidente del Palermo e del Venezia, Maurizio Zamparini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Osimhen, Spalletti e non solo. Queste le sue parole: “Non sento De Laurentiis da molto tempo. Gli auguro di vincere il campionato dato che gli voglio davvero molto bene. Spalletti è un maestro nel saper inculcare la mentalità giusti ai ragazzi a sua disposizione. Il Napoli, al momento, non ha l’organico per vincere lo Scudetto ma la giusta mentalità. Bisognerà vedere come reagirà la piazza alle sconfitte! Faccio un appello ai tifosi e chiedo a tutti i partenopei di essere pazienti e di sostenere sempre e comunque la squadra. Solo in questo modo gli azzurri possono ambire alla vittoria finale.

Osimhen? Fino a poco tempo fa non conoscevo le sue caratteristiche, oggi potrei dire che ha il potenziale per diventare più forte di Cavani! L’uruguayano era molto fisico ma anche il nigeriano pare avere questa qualità. Solo il tempo ci dirà chi sarà il più forte, certo è che l’inizio di campionato dell’ex Lille è stato straordinario“.