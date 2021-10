Liguori: “Spalletti diventa irascibile dopo le sconfitte! Vi dico la mia su Manolas”

Il noto tifoso della Roma e direttore di TgCom, Paolo Liguori, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul Napoli di Luciano Spalletti e sulla prossima sfida con i giallorossi. Queste le sue parole: “Mi aspetto un gran match all’Olimpico il prossimo weekend! La Roma dovrà riscattare la sconfitta con la Juventus e non c’è miglior occasione di farlo contro la capolista. Il Napoli di Spalletti sta convincendo tutti ma al momento l’allenatore non ha fatto vedere il suo lato peggiore. Quando arriveranno le sconfitte, Luciano diverrà spesso irascibile e spigoloso. Mi aspetto un clima disteso quando arriverà a Roma anche se, la maggior parte dei romanisti, attribuisce a lui le colpe dell’addio di Totti.

Degli azzurri il calciatore che vorrei a tutti i costi è Kouibaly! Mi dispiace molto per le brutte prestazioni e lo scarso impiego di Manolas. Evidentemente le voci su una sua possibile cessione in estate erano vere“.