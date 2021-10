Italiano: “Questa Fiorentina mi piace nonostante le sconfitte! Vi spiego cosa manca”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale della sfida con il Venezia. Queste le sue parole: “La mia squadra mi piace, aldilà del risultato, che ci è mancato nelle ultime due partite, abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sia contro il Napoli infatti che con il Venezia oggi abbiamo creato tante occasioni da rete. Purtroppo quando mancano i tre punti anche le migliori partite diventano brutte ma sappiamo che possiamo ancora migliorare.

L’attacco ad esempio, al momento, sembra il reparto più in difficoltà. Solo 10 goal in ben 8 partite, lavoreremo duro su questo punto di vista. Lavoriamo bene ed abbiamo degli ottimi professionisti, la Fiorentina saprà dire la sua in questo campionato“.