Garics: “Il Napoli per vincere ha bisogno di uomini veri! Vi dico la mia su Rrahmani”

L’ex calciatore del Napoli, Gyorgy Garics, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul momento di forma della squadra di Spalletti. Queste le sue parole: “Per vincere a Napoli c’è bisogno di uomini veri! Basterebbero anche solo delle brave persone come ha detto lo stesso allenatore ma per vincere degli Scudetti c’è bisogno dei valori. Quando un gruppo spensierato come questo, e come lo era il mio tra l’altro, pensa esclusivamente al bene della squadra piuttosto che al proprio, si può arrivare lontano. In questo Spalletti è assolutamente un maestro!

Ancor di più mi entusiasma il meraviglioso lavoro che sta facendo con Rrahmani. Non lo conoscevo ma grazie alle sapienti mani del tecnico di Corialdo, si sta prendendo il posto di Manolas a suon di prestazioni. Il greco non mi ha mai convinto, mentre il kosovaro sta facendo lo stesso percorso di crescita che, all’epoca fecero, Cassetti e Tonetto“.