Di Marzio: “Roma-Napoli sarà un grande match! Vi svelo quanto può influire sul campionato”

L’ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per dire sul prossimo scontro di campionato che vedrà gli azzurri sfidare la Roma. Queste le sue parole: “Mourinho e Spalletti hanno dimostrato di essere due veri leader! Per questo motivo mi aspetto un grandissimo spettacolo da Roma-Napoli. Sono sicuro che gli azzurri non avranno un approccio difensivo soprattutto perchè possono contare su Osimhen, l’attaccante più in forma della Serie A. Sarà una grande sfida sia in campo che sugli spalti per un match che può fornirci tanti dettagli sugli equilibri del campionato in corso“.