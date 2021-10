Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi che ha parlato nello specifico di Piotr Zielinski:

“C’è un giocatore nel Napoli che ha grandi qualità ma non riesce a sfruttarle. Zielinski deve dare di più. Spalletti l’ha fatto giocare a 3, l’ha rimesso mezzala nella fase di non possesso per dare un’alternativa nella costruzione del gioco al Napoli sulla pressione avversaria ma è stato evanescente”.