Juric: “Siamo stati più pericolosi del Napoli, vi spiego dove siamo carenti”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La squadra tante occasioni nitide, anche più del Napoli, abbiamo fatto una partita molto seria. Il rigore è stato una nostra ingenuità. Da parte nostra la gara è stata ottima, ci dispiace perchè il gol è derivato da un rimpallo, un po’ di sfortuna c’è stata. Anche nella trasmissione della palla siamo ancora molto carenti, ci sono stati momenti dove abbiamo fatto benissimo ma anche tante situazioni dove sbagliavamo passaggi e posizioni. Ci manca un po’ di qualità, dobbiamo crescere nel giro palla e nella finalizzazione”.

“Abbiamo recuperato anche Belotti che è un’altra soluzione per me. Ho la mia idea per questo Torino, in questo momento le prestazioni sono ottime ma i risultati carenti rispetto a quello che stiamo offrendo. Ad un tratto mi sembra che cominciamo a buttare palloni in avanti senza trovare soluzioni giuste, mi piace di più quando troviamo più fluidità; forse faccio io fatica a giocare con due attaccanti. Come base infatti preferisco ad esempio giocare con Praet punta e Pjaca largo. Poi però queste cose variano”.

“Belotti ha fatto bene, mi è piaciuto come è entrato e sta lavorando tanto per tornare in forma ma ci vorrà tanto tempo dopo un lungo infortunio. Ci può dare tanto, il suo atteggiamento è molto positivo. Mi auguro che entri presto in condizione ma lo dovremo gestire bene. Oggi comunque mi ha dato un bel segnale. Finchè alternavo Pjaca e Brekalo andavamo molto bene davanti, a Sassuolo abbiamo sprecato tante palle gol e ho iniziato a temere. Poi quando recupereremo tutti avremo più qualità”.