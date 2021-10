Durante la conferenza stampa Luciano Spalletti ha chiarito la posizione di Dries Mertens in campo, specificando che non per forza il calciatore belga dev’essere un’alternativa a Victor Osimhen, bensì può essere impiegato in un ruolo che solitamente viene coperto da un centrocampista. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro in confernza stampa:

“Mertens è un’alternativa ad Osimhen o può giocare alle sue spalle? Sono supportato da quello che è successo a Firenze per rispondere: stavamo vincendo 2-1 e ho tolto Osimhen e Fabian Ruiz per inserire Mertens e Petagna, quindi ho fatto giocare Mertens dietro la punta nonostante stessimo vincendo. E’ un’idea di gioco, piuttosto che dare l’impressione di volermi difendere ho voluto far passare il messaggio di poterla gestire giocando anche in modo più offensivo“.