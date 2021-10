Spalletti ai media: “Se continuate così, prima o poi pioverà”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha aperto in questo modo la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino:

“Molte volte avete detto che le difficoltà sarebbero arrivate al più presto possibile. Dopo la sconfitta in Europa aspettavate il k.o. anche a Firenze. Non si può andare avanti con questa storia perché prima o poi si indovina e prima o poi pioverà. Siete dei spaventatori professionisti. Sono partite che possono crearci delle difficoltà, ma abbiamo la rosa per andare incontro ad un periodo difficile, ma ho recuperato anche elementi come Demme, Mertens, Lobotka, elementi per noi fondamentali”.