Soviero:” Mi dispiace che a Napoli si senta il solito disfattismo”

Salvatore Soviero, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, anche se ogni volta che si subisce gol Mario Rui è un po’ il capro espiratorio della squadra. Ritengo, invece, che Lozano faccia tatticamente più errori del portoghese perché è molto più giovane. In generale non è detto che se le cose girano male deve esserci per forza qualcuno che sbaglia. Nello sport bisogna prendere atto anche del valore degli avversari che possono essere superiori anche perché altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Mi dispiace però che intorno al Napoli sento il solito disfattismo”