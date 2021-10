Graziani: «Osimhen ha qualità uniche, deve vincere lo scudetto o almeno la classifica marcatori»

L’ex attaccante di Torino e Roma, Ciccio Graziani, ha rilasciato un’intervista al Mattino parlando di vari temi, tra cui le qualità di Osimhen:

Su Osimhen: «Ha rapidità e intuito, è fortissimo nello spazio ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Certo, se trova una squadra che gli chiude lo spazio fa più fatica, ma in Italia non c’ è un attaccante che incida più di lui».

A Napoli tutti ricordano Cavani e Higuain: «Lo so, ma qui si parla di cose diverse, giocatori diversi. Osimhen ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno scudetto o almeno la classifica dei marcatori di Serie A».

In cosa può migliorare? «Nel gioco aereo. Per essere un attaccante di livello superiore deve migliorare nel colpo di testa in area di rigore».

Sul rientro di Mertens: «Le alternative in avanti per il Napoli sono tutte di livello alto, anche perché la rosa azzurra è molto profonda. Ora che torna, Mertens potrebbe pensare di giocare nuovamente sull’ esterno. Magari per far rifiatare i vari Insigne e Politano».