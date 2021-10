Satin: “Anguissa è un centrocampista di alto livello, vi spiego la sua crescita”

Il procuratore francese Bruno Satin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Frank Zambo Anguissa e di Reinildo Mandava, obiettivo di mercato azzurro in forza al Lille. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Reinildo è cresciuto molto dopo aver disputato un’ottima stagione l’anno scorso. In fase difensiva è brillante, mentre quando spinge in avanti fa fatica. Anguissa invece è forte fisicamente e tecnicamente, il che lo rende un centrocampista di gran livello. Il fatto di aver giocato in Inghilterra, Italia e Spagna lo ha premiato perchè lo ha fatto maturare facendogli acquisire esperienza, e i frutti si stanno vedendo”.