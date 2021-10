Vives: “Napoli-Torino sarà emozionante! Vi dico la mia su Spalletti e gli azzurri”

L’ex centrocampista del Torino, Giuseppe Vives, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul prossimo match del Napoli col Torino. Queste le sue parole: “Spalletti è l’allenatore perfetto per questo Napoli. Si è immediatamente immedesimato nella fantastica atmosfera partenopea. Stanno esprimendo un gran bel gioco che, personalmente, mi tiene incollato al televisore! Sanno dettare il gioco e riorganizzarsi quando gli avversari si buttano in vantaggio in cerca del pareggio. Inoltre la fiducia che hanno acquistato i calciatori durante le prime partite, possono essere un ottima notizia anche quando le cose potrebbero farsi complicate.

Insigne? Mi auguro che trovino la giusta quadratura! Il rinnovo del capitano è una questione troppo importante per il club e per la città tutta. Un calciatore così attaccato alla maglia e così carismatico, difficilmente può essere sostituito.

Napoli-Torino? Per me sarà emozionante come tutti quelli che ho giocato da calciatore. Ho il cuore diviso tra la mia città e la squadra che, in Serie A, mi ha dato tutto“.