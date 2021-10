Nocerino: “Spero che Napoli possa festeggiare presto la vittoria dello scudetto! Vi dico la mia su Insigne”

L’ex centrocampista ed attuale allenatore delle giovanili dell’Orlando City, Antonio Nocerino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla situazione attuale degli azzurri. Queste le sue parole: “Innanzitutto non capisco perchè noi napoletani non riusciamo mai ad entrare nelle giovanili del capoluogo campano. Io non ci ho giocato ed un altro che mi viene in mente adesso è Mandragora, acquistato dalla Juventus. Quando giocavo con i bianconeri contro il Napoli, tenevo sempre la maglia dei partenopei nel mio armadietto. Sarei molto contento se la città di Napoli potesse festeggiare la vittoria dello scudetto, tanto il mio amico Ibra si accontenta della qualificazione in Champions.

L’errore più grande della stagione del Napoli attualmente è stato fatto con Insigne! Anche se è il capitano ed è napoletano, non bisogna mai dare per scontato le operazioni sul rinnovo. Se tiri troppo la corda prima o poi si spezza e non sono sicuro che adesso Lorenzo non abbia avuto dei contatti con nessun’altra squadra. La situazione è piuttosto complicata e andava gestita sicuramente meglio“.