Bianchi: “Napoli fino ad adesso strepitoso! Osimhen? Era questione di tempo, vi spiego”

L’ex attaccante del Torino, Rolando Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua sul campionato, il Napoli e Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Osimhen è un grandissimo attaccante ma non lo scopriamo adesso! Aveva solo bisogno di tempo per mettersi al massimo della forma e ambientarsi al campionato. La Serie A è la competizione più tattica che esiste e, da questo punto di vista, è stato Spalletti a fargli fare il giusto salto di qualità.

Per la vittoria finale è ancora troppo presto per fare delle previsioni. Sicuramente gli azzurri hanno trovato quella continuità di risultati che è mancata negli scorsi campionati. Vedremo se riusciranno a proseguire su questa strada, in quel caso potrebbero veramente dire la loro fino all’ultimo match“.