Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la fine della partita di Nations League. Queste le sue parole:

“Mah, abbiamo visto l’Italia dell’Europeo anche mercoledì sera, non solo oggi. Poi è chiaro che giocare in 10 è più difficile e ha condizionato la nostra prestazione, altrimenti avremmo giocato bene come oggi”.

Sul centrocampo: “E’ vero che oggi mancavano due leader come Jorginho e Verratti, ma ho dei giocatori fantastici e versatili e hanno dimostrato di far bene”.

Su Chiesa: “Federico può giocare su tutto il fronte d’attacco, lo sappiamo, e oggi a sinistra ha fatto bene, come Berardi, Raspadori e Kean”.

Sulle qualificazioni ai Mondiali: “Adesso ci prepariamo per la sfida di novembre con la Svizzera, e speriamo ci sia tanta gente all’Olimpico il 12 novembre”.