In questi giorni, a Trento, si stanno alternando tanti protagonisti dello sport per il Festival dello Sport, organizzato ogni anno dalla Rosea. Oggi, tra i tanti protagonisti, sul palco è intervenuto Marcello Lippi.

L’ex ct della Nazionale ha parlato della lotta Scudetto e ha fatto il punto dopo 7 partite di campionato, dando una risposta ben precisa a questa domanda. Le sue parole:

“Attualmente è chiaro che Inter, Milan e Napoli hanno saputo guadagnare un vantaggio sulle altre e hanno dimostrato di andare sicuramente più forte. Per quanto riguarda la Juventus, è vero che sono indietro ma hanno già dimostrato in passato di saper fare certe rincorse”.