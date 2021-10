Martino: “Penso che Insigne rinnoverà, ma c’è un’ipotesi da considerare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Il capitano del Napoli ha detto che la questione non è facile e questo si sapeva, le parti sono in contatto da tempo. La questione andrà avanti per un bel po’ di tempo ma penso si concluderà a lieto fine, in accordo con la volontà della dirigenza e del calciatore. Nel caso in cui dovesse arrivare una squadra pronta ad offrire più di 5 milioni di euro ad Insigne, allora tutto potrebbe cambiare ma non è assolutamente detto che ciò avvenga”.