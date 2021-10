Ex agente Insigne: “Se son rose, fioriranno. Insigne in Premier? Vi spiego”

L’ex agente di Lorenzo Insigne Antonio Ottaiano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione relativa al futuro del capitano azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lorenzo è cresciuto in questi anni, e quando si diventa grandi si acquisisce la maturità per affrontare certe questioni in modo diverso. Non posso dire molto sulle intenzioni della società e sulla volontà del giocatore, ma il dato di fatto è che le prestazioni in campo sono ottime. Poi è ovvio che gli estimatori in giro ci siano, del resto stiamo parlando di un campione d’Europa con la Nazionale. Napoli? Il club un piano economico-finanziario ben definito, a gennaio la dirigenza potrebbe decidere di rivedere i conti. Per quanto riguarda il rinnovo potremmo dire che se son rose, fioriranno. Lorenzo in Premier? Non so se gli piaccia, ma penso che ogni calciatore sia attratto dalla possibilità di giocare nel campionato più bello del mondo”.