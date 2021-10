Il giornalista Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“Se il Napoli riuscisse a limitare gli infortuni, allora potrebbe lottare seriamente per lo scudetto. Insigne? Sono certo che il rinnovo si farà, anche se la trattativa non è semplice. Non sono d’accordo sul fatto che il giocatore sia turbato da una perdita di competitività della squadra, visti i risultati degli ultimi dieci anni. Certo è che non è un momento facile per quanto riguarda i rinnovi, vedi Vlahovic e Donnarumma. Alcuni calciatori devono rendersi conto che il periodo post Covid è diverso dal normale”.

Su Koulibaly “Il problema dei cori razzisti deriva dalla mancata presa di posizione di certe società verso i propri tifosi. Lo sport deve educare, e anche i calciatori non di colore possono contribuire a ciò”.

Sul Napoli Femminile “La squadra sta crescendo molto e ha tanta voglia di fare insieme alla dirigenza. In Campania abbiamo due realtà importanti, perchè anche il Pomigliano Femminile sta facendo bene. In generale, il calcio femminile può far crescere la cultura sportiva di tutta l’Italia”.