Accardi: “Osimhen aveva bisogno di credere in qualcosa! Vi dico la mia su Spalletti ed il Napoli”

Il noto agente, Beppe Accardi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul grande momento di forma del Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Partirei innanzitutto da Osimhen, un attaccante che è mancato troppo al Napoli nella scorsa stagione. Spalletti ha fatto un gran lavoro con lui rendendolo consapevole dei propri mezzi e dandogli qualcosa in cui credere!

Il connubio Toscana-Campania pare essere davvero proficuo al Napoli. Spalletti ha dato vita ad una grande squadra che non solo tatticamente, ma soprattutto sul lato della gestione pare essere completamente rinata. Sia gli azzurri che il Milan hanno due allenatori che hanno inculcato ai propri giocatori di essere forti ed importanti! Questo va oltre gli schemi, gli equilibri che devono esserci in uno spogliatoio sono vera e propri arte e l’ottimo lavoro fatto poi si rispecchia in campo“.