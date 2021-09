Pecoraro: “Juve e Inter stanno drogando il calcio. Vi spiego perchè De Laurentiis non ha venduto nessuno”

Giuseppe Pecoraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sul momento economico del calcio italiano. Di seguito le sue parole:

“Il problema delle plusvalenze non riguarda solo la Juventus ma anche le altre squadre. In questo caso parliamo di un mancato rispetto del bilancio, non c’entrano quindi le cessioni come quella di Higuain. E’ come se il Napoli oggi vendesse Ghoulam a 30 milioni di euro: un dubbio mi passerebbe per la testa in questo caso e mi renderei conto che c’è qualcosa che non va, così come con la vendita di Sturaro da parte dei bianconeri. Non bisogna intervenire solo sulle squadre quotate in borsa, perchè poi non essendoci regole e parametri ognuno fa quello che vuole e i presidenti mettono in discussione i loro patrimoni, con De Laurentiis che non ha venduto nessuno”.

“La giustizia sportiva è tenuta a punire le squadre? No, non può fare nulla perché non ci sono né regole né parametri, quindi se la Consob ritiene che la Juve abbia alterato il mercato, la giustizia sportiva ugualmente non può intervenire almeno che ci sia un illecito sportivo. Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l’operazione Locatelli. Juventus e Inter stanno drogando il calcio, se non si possono pagare gli stipendi bisogna che ci sia l’intervento della procura. Secondo me si ha timore di affrontare le società e le grandi tifoserie. Il calcio ha bisogno di una rifondazione partendo dai diritti televisivi, non è possibile che alcune società falliscono e altre che si trovano nella stessa condizione rimangono sempre vive”.