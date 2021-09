Mancini: «Il Napoli potrebbe essere la sorpresa, è una squadra forte da diverso tempo»

Oggi La Gazzetta dello Sport ha intervistato il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini, parlando di Nations League e di Serie A:

Chi può essere la rivelazione del campionato? «Potrebbe essere il Napoli: ha iniziato bene, è una squadra forte da diverso tempo».

Sulla Nations League: «Un po’ di scaramanzia ci vuole sempre, non possiamo fare come gli inglesi che si erano già tatuati le coppe. È un torneo importante e, giocando in Italia, speriamo di poterlo vincere. A novembre, ci saranno le ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022. Dopo potremo dire qualcosa».

Su EURO 2020: «La cosa più bella è stata quella di aver reso felici tutti, indistintamente, dai più piccoli ai più grandi»