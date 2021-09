De Giovanni: «Nel calcio conta il collettivo, godiamoci questa bellissima squadra»

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha rilasciato oggi un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato vari temi relativi al Napoli e al calcio italiano:

Sul Napoli primo in classifica: «Siamo felici certo, felici che la classifica si sia un po’ sgranata, felici per queste due partite in cui il Napoli è stato bellissimo. E guardate che sui campi di Udinese e Sampdoria molti lasceranno punti».

Che ruolo ha Spalletti in questo Napoli? «Primario. Spalletti ha ricostruito il ponte che Gattuso aveva minato scegliendo la contrapposizione con la società. Ha una parte aziendalista, ma sa essere coinvolgente e ha saputo riunire squadra, società e tecnico. Ovviamente senza dimenticare la sua indiscussa capacità di leggere le partite».

In Serie A mancano i fuoriclasse? «Esatto. Ma nel calcio conta di più l’orchestra, tanto più in un campionato livellato verso il basso. E allora vivaddio, godiamoci questa bellissima squadra di giocatori normali».