Santacroce: “Mario Rui? Il più delle volte criticato ingiustamente! Al Napoli e ad ADL darei solo un consiglio”

L’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per fare il punto sulle prime partite del Napoli di Spalletti. Queste le sue parole: “Luciano è tra i migliori tecnici della Serie A! Ha una gran bella identità tattica ma non disdegna di fare alcune modifiche laddove ce ne sia bisogno. La scelta di tenere stretti i terzini per permettere alle ali di allargarsi è stata la mossa vincente contro l’Udinese. Contro i friulani, c’è da segnalare la grande prestazione di Mario Rui! Il portoghese è stato sempre criticato, il più delle volte a mio avviso ingiustamente, ma adesso si sta prendendo il posto a suon di prestazioni. Ghoulam è vicino al rientro ma sono sicuro che ci voglia un miracolo per tornare ai fasti di un tempo.

In difesa il Napoli è un po’ corto anche se può contare su colossi come Koulibaly o Di Lorenzo, titolari indiscussi di questa squadra. Zambo Anguissa mi ha sorpreso molto, riesce a fare entrambe le fasi come si chiedeva a Bakayoko. Il camerunense però ha molta più tecnica e velocità. I partenopei puntano alla Champions per rilanciarsi, ADL è riuscito a non vendere nessuno e piazzare anche un paio di colpi molto utili. Nel calcio di oggi mantenere il bilancio sempre positivo non è cosa da tutti, l’Inter dell’anno scorso ne è l’esempio lampante. Una solo cosa rimprovero al presidente, l’era Sarri! Quell’anno se avesse messo a disposizione dell’allenatore qualche altro bon giocatore, magari adesso avremmo ammirato, nella bacheca degli azzurri, uno scudetto in più“.