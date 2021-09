Ferreo: “Vi presento la mia iniziativa benefica! Sampdoria-Napoli? Vi dico la mia”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sua iniziativa benefica e per fare il punto sui blucerchiati all’alba del match. Queste le sue parole: “La Sampdoria mi piace come sempre! Abbiamo tanta fiducia in D’Aversa, altrimenti non lo avremmo scelto come tecnico. Siamo fiduciosi in vista del Napoli dopo i bei pareggi e la prima vittoria conquistata sul campo dell’Empoli. Vedremo quale grande spettacolo ci riserverà il match di questo pomeriggio”.