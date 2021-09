Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha presentato il match di domani contro il Napoli alle 20:45 davanti ai microfoni di Udinese Tv. Queste le sue parole:

La squadra è più consapevole dopo i 7 punti conquistati in 3 partite?

“Sicuramente la squadra deve essere consapevole di avere dei punti di forza che ci hanno permesso di fare 7 punti, ma dobbiamo affrontare il Napoli con tanta voglia e tanta cattiveria, come se non avessimo fatto nessun punto”.

Qual è la chiave per mettere in difficoltà il Napoli?

“Mah, in generale, quando affronti una big, serve tanto sacrificio, tanta corsa e tanta aggressività, avendo rispetto ma mai timore”.

Si aspetta di affrontare un Napoli stanco?

“No, non credo. Di solito le grandi squadre riescono a sostenere bene due impegni consecutivi, per cui credo che sarà più probabile vedere un Napoli stanco contro la Sampdoria giovedì o al limite contro il Cagliari domenica”.

Lei disse che Osimhen poteva rivelarsi un crack. Avete preparato qualcosa di particolare per fermarlo?

“Avevo iniziato a notare Osimhen già ai tempi del Lille. Ho pensato che potesse sin da subito fare la differenza in A. Lo scorso anno ha avuto un lungo infortunio che lo ha limitato, adesso sta facendo vedere tutte le sue qualità. Lui è un po’ come Abraham nella Roma: non puoi concedere campo a loro, perché sono rapidi e sanno guadagnare metri velocemente”.

Schiererà una formazione tenendo conto anche del turno infrasettimanale?

“Per nulla, penso solo al Napoli”.

Chi sarà a disposizione per la sfida di domani? Udogie e Nestorovski sono out, mentre ci sono possibilità per vedere Stryger Larsen e Success in campo?

“E’ stata una settimana un po’ difficile da gestire, ma posso dire che Stryger ci sarà, mentre Success credo proprio di no”.

Come valuta l’impatto di Silvestri, il nuovo portiere?

“Il ruolo del portiere è particolare e delicato anche per via delle emozioni. Sostituire Musso non era semplice, ma sono contento dell’apprezzamento dei tifosi nei confronti suoi, data la maturità sia da persona che da calciatore”.

Domani ci sarà il sold out e l’ambiente è carico. Sarà una spinta in più per domani sera?

“Questo non lo so, ma mi ha fatto riflettere molto il fatto che tanti miei coetanei siano tornati in curva dopo tanti anni. La Dacia Arena è un gioiello e la vista da ogni posto è bellissima. La gente sta tornando in curva e allo stadio stanno venendo anche tante donne e ciò mi fa molto piacere”.