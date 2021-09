Malagò: “Stadi al 100%? Deve rispondere il Governo altrimenti bisogna integrare i ricavi”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del Bocconi sport center a Milano. Ecco le sue parole sul ritorno dei tifosi negli stadi:

“Capienza al 100%? E’ indispensabile che risponda il Governo, non mi sostituisco ad un ruolo non mio. Mi sembra evidentissimo che il mondo dello sport lo richiede. Se questo non può accadere, è evidente che c’è solo una soluzione: integrare i ricavi che si perdono per strada, non si può giocare ad armi impari rispetto agli altri. Le società non ce la fanno hanno già problemi enormi dopo gli ultimi 18 mesi. O si dà la possibilità di utilizzare gli impianti al 100% oppure quello che non si compensa con la capienza deve essere dato con strumenti che è lecito scelga il Governo”.